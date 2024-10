Spagna: governo stanzia 100 mln euro per crisi migranti Canarie

(ANSAmed) - MADRID, 24 OTT - Il presidente delle Canarie, Fernando Clavijo, ha annunciato che il governo centrale si è impegnato a trasferire 100 milioni di euro all'amministrazione regionale dell'arcipelago per far fronte alla crisi migratoria e soprattutto all'arrivo di migliaia di migranti minori non accompagnati. Lo riportano i media iberici.Il governatore ha precisato che 50 milioni erano già previsti nella legge di bilancio. E ha valutato positivamente "la risposta favorevole" dell'esecutivo alle richieste del governo regionale, che reclamava 150 milioni di euro per far fronte all'emergenza migratoria."E' una questione di buon senso che le Canarie non possono sopportare il carico economico di tutta l'immigrazione che sta arrivando in Europa attraverso la rotta atlantica" utilizzata dai migranti, ha detto Clavijo. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA