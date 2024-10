Sondaggio, 55,7% degli spagnoli per centri migranti all'estero

(ANSAmed) - MADRID, 24 OTT - Oltre la metà degli spagnoli appoggerebbe l'invio di migranti a centri di raccolta in Paesi terzi non Ue sull'esempio recente dell'Italia in Albania e 6 su 10 ritengono che il governo centrale sia troppo permissivo rispetto all'ingresso di immigrati nel Paese. E' quanto emerge da un sondaggio realizzato dalla società di rilevamento Dym pubblicato oggi su '20minutos' online.In particolare, il 55,7% degli intervistati ha giudicato 'adeguato' l'eventuale invio in un centro all'estero, da parte delle autorità, di migranti irregolari fino a che non sia presa una decisione sul loro ingresso nella Ue o il rimpatrio. Solo il 27,8% ha ritenuta 'inadeguata' una simile iniziativa e il 16,5% non ha saputo che cosa rispondere.I votanti del conservatore Partito Popolare e del partito di estrema destra Vox sono coloro che più sosterrebbero l'iniziativa, rispettivamente il 67,5% e il 73,3%. Ma anche fra i votanti dei Partito socialista e della confluenza di sinistra Sumar prevalgono i favorevoli all'eventuale misura, rispettivamente per il 51% e il 40,5%.Il sondaggio è stato realizzato fra il 16 e il 18 ottobre su un campione di 1.000 interviste online a maggiori di 18 anni rappresentativi per sesso, età e occupazione della popolazione spagnola. (ANSAmed).

