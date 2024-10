Blinken arrivato a Doha, terza tappa dopo Israele e Riad

(ANSAmed) - DOHA, 24 OTT - Il segretario di Stato americano Antony Blinken è arrivato a Doha per colloqui con funzionari del Qatar, che media nella guerra tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza, nell'ambito di un nuovo tour nella regione. La visita di Blinken nel piccolo emirato del Golfo, dove ha sede l'ufficio politico del movimento islamista palestinese Hamas, arriva dopo gli incontri in Israele e in Arabia Saudita.Si tratta dell'undicesima visita regionale del capo della diplomazia statunitense dall'inizio della guerra nel territorio palestinese, il 7 ottobre 2023. (ANSAmed).

