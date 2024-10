Ue, pronti a migliorare monitoraggio diritti umani in migrazione

(ANSAmed) - BRUXELLES, 23 OTT - "Prendiamo atto della decisione" del Mediatore europeo di chiudere la propria indagine su come la Commissione intende garantire il rispetto dei diritti umani nel contesto del Memorandum d'intesa Ue-Tunisia" e dei "suggerimenti per il miglioramento e ribadiamo il nostro pieno impegno per la trasparenza e la responsabilità. La posizione della Commissione quando si tratta di un approccio alla gestione della migrazione basato sui diritti umani è molto chiara, e ciò è in linea con il diritto internazionale. Quindi, guardando ancora una volta al futuro, la Commissione è pronta a considerare i modi per un possibile miglioramento, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio dei diritti umani". Così una portavoce della Commissione europea in merito alle conclusioni del Mediatore europeo sull'indagine avviata in merito all'accordo Ue-Tunisia. La portavoce, inoltre ha ribadito la "grande importanza" attribuita dall'esecutivo comunitario "alla trasparenza e alla responsabilità, in particolare nel caso in questione". (ANSAmed).

