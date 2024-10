Iran, 'da Arabia Saudita invito per manovre militari congiunte'

(ANSAmed) - TEHERAN, 23 OTT - "L'Arabia Saudita ha invitato l'Iran a tenere esercitazioni militari congiunte nel Mar Rosso", ha detto ieri scorso il comandante della Marina iraniana, Shahram Irani, aggiungendo che "i due Paesi si sono invitati a vicenda a visitare i rispettivi porti". Lo riporta Mehr."Il coordinamento è in corso e le delegazioni iraniana e saudita terranno le necessarie consultazioni su come condurre l'esercitazione", ha aggiunto Irani. Secondo Mehr, in futuro si prevede di effettuare anche altre manovre con la partecipazione di altri Paesi.L'Iran e l'Arabia Saudita, in quanto due rivali regionali che sostengono le opposte parti in guerra nella regione - compreso lo Yemen - hanno ripreso i rapporti nel marzo 2023, a seguito di un accordo mediato dalla Cina. (ANSAmed).

