Domani la conferenza di Parigi sul sostegno al Libano

La Francia resterà al fianco del Libano: questo il messaggio lanciato dal ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot, alla vigilia della conferenza internazionale di sostegno al Paese dei Cedri in programma domani a Parigi.''L'obiettivo - ha garantito Barrot - è anzitutto riaffermare la necessità di un cessate il fuoco, di una risoluzione diplomatica e di una cessazione delle ostilità, mobilitare l'aiuto umanitario del più ampio numero di Paesi possibile e sostenere le istituzioni libanesi,a cominciare dalle forze armate'', ha dichiarato Barrot, intervistato ai microfoni di radio RTL. La conferenza verrà aperta dal presidente, Emmauel Macron, che l'ha voluta e promossa. All'appuntamento sono attesi circa 70 Paesi e 15 organizzazioni internazionali, ha precisato il ministro, aggiungendo che ''tutti coloro che abbiamo invitato hanno risposto presente'', anche se non ha precisato a quale livello verranno rappresentati a Parigi.Atteso domani lungo le rive della Senna anche il premier libanese, Najib Mikati, mentre il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, è attualmente impegnato in Israele.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA