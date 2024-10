Sanchez, 'oggi sfida demografica dipende dalle migrazioni'

"Nel passato, milioni di europei hanno lasciato tutto indietro per fuggire dalla miseria. Oggi, la sfida demografica che abbiano davanti dipende dalla migrazione". Con questo messaggio su X, dopo il Consiglio Ue sulle migrazioni, il premier spagnolo Pedro Sanchez ricorda che "è in gioco quale Europa vogliamo essere. Un'Europa prospera e aperta o un'Europa povera e chiusa". E assicura che "abbiamo bisogno di affrontare il fenomeno migratorio pensando nelle future generazioni e non nelle prossime elezioni".Al vertice Ue, Sanchez ha ribadito la posizione della Spagna contraria agli hub di rimpatrio per migranti irregolari in Paesi terzi e ha fatto riferimento al Patto di Migrazione e Asilo come uno degli strumenti validi per affrontare i flussi migratori, chiedendo che sia attuato in maniera "integrale, equilibrata e solidale" in anticipo rispetto alla data prevista nel 2026, sulla stessa linea di Berlino.

