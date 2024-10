Saied, 'la Tunisia non accetterà diktat da nessuno'

(ANSAmed) - TUNISI, 18 OTT - "La posizione della Tunisia è ferma e lo Stato non abbandonerà il suo ruolo sociale, né accetterà diktat da nessuno". Lo ha sottolineato il presidente tunisino Kais Saied durante un incontro con il Governatore della Banca Centrale della Tunisia (Bct), Fethi Zouhair Nouri, in vista della partecipazione di quest'ultimo alle riunioni del Gruppo della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale (Fmi). Secondo quanto si legge in una nota della presidenza di Cartagine, gli elementi utilizzati per calcolare i tassi di crescita devono essere rivisti."L'esperienza, non solo in Tunisia ma in molti altri paesi, ha dimostrato che questi tassi non sono oggettivi e, se lo fossero, come potrebbero spiegare le cause di rivoluzioni e rivolte in un momento in cui i tassi di crescita superavano il sei o talvolta il dieci percento", ha dichiarato Saied in una nota presidenziale. Il presidente tunisino ha infine sottolineato che "le persone non sono unità matematiche da calcolare sulla base di elementi determinati da coloro che vogliono perpetuare un sistema economico globale ingiusto".(ANSAmed).

