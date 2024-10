Iran, Israele attaccherà Riad e Baghdad se non viene fermato

(ANSAmed) - ISTANBUL, 18 OTT - Se non viene fermato, Israele attaccherà l'Arabia Saudita e l'Iraq. Lo ha sostenuto Mohsen Rezai, ex comandante delle guardie della rivoluzione iraniana e attualmente segretario generale del Consiglio per il Discernimento, assemblea amministrativa i cui membri sono nominati dalla Guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei. "Il nemico sta cercando di diffondere il seme della discordia in Iran", ha detto Rezai durante una cerimonia in provincia di Fars, come riferisce Mehr, aggiungendo che "il regime criminale sionista è la più grande spia al mondo". (ANSAmed).

