Hamas, 'libereremo ostaggi solo quando Israele si ritirerà'

(ANSAmed) - ROMA, 18 OTT - Khalil Hayya, uno dei capi di Hamas, ha dichiarato che i prigionieri tenuti a Gaza non saranno liberati finché Israele non cesserà gli attacchi contro la Striscia e ritirerà le sue truppe dall'enclave. Lo riporta Al Jazeera.Intanto, in un videomessaggio, Hamas conferma la morte del suo leader Yahya Sinwar. "Piangiamo la morte del grande leader, il fratello martire, Yahya Sinwar, Abu Ibrahim", ha detto Khalil al-Hayya, un funzionario di Hamas con sede in Qatar, in un video trasmesso su Al Jazeera. Hamas sostiene che la morte del suo leader Yahya Sinwar "rafforzerà" il movimento.Gli Houthi dello Yemen e Hezbollah in Libano commemorano la morte del capo di Hamas Sinwar. "Le mie sincere condoglianze e grandi benedizioni al movimento di Hamas e al caro popolo palestinese per il grande leader Yahya Sinwar che riceve la medaglia del martirio", ha scritto un portavoce del gruppo ribelle degli Houthi su X, aggiungendo che "Gaza e la causa palestinese sono destinate alla vittoria, non importa quanto grandi siano i sacrifici". Hezbollah ha garantito che continuerà a sostenere i palestinesi. (ANSAmed).

