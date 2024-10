Unifil, 'su nostra missione decide Consiglio di Sicurezza'

ROMA - "Tutto è possibile ma dipende dal Consiglio di Sicurezza", lo ribadisce il portavoce di Unifil Andrea Tenenti alla trasmissione 'Start' di SkyTg24 rispetto all'eventualità che cambino mandato e regole d'ingaggio della missione Unifil in Libano.

"Al momento restiamo, rimaniamo. E' importante restare, è la volontà consiglio di sicurezza, è la volontà comunità internazionale. Quello che succederà dopo sarà New York a deciderlo", ha aggiunto Tenenti. "Si rimane per vari motivi", ha spiegato, pur con i limiti della missione "è importante per la popolazione".





