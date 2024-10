Grecia, inaccettabile che non si affronti la questione rimpatri

(ANSAmed) - BRUXELLES, 17 OTT - "Negli ultimi cinque anni la Grecia ha attuato una politica migratoria molto dura ma equa.Sono lieto che il Consiglio europeo abbia gradualmente riconosciuto l'importanza della dimensione esterna della migrazione e la necessità di proteggere efficacemente il confine europeo, ma il Patto sulla migrazione e l'asilo non affronta la questione dei rimpatri. Non possiamo accettare di non essere efficaci nel gestire coloro che non hanno diritto allo status di protezione in Unione europea". Lo ha detto il premier greco Kyriakos Mitsotakis, arrivando al vertice dei leader dell'Ue.Il primo ministro ha poi espresso soddisfazione per le "soluzioni innovative proposte dalla Commissione europea" e per il fatto che "si riconosca la necessità di pensare fuori dagli schemi per affrontare questo problema urgente". (ANSAmed).

