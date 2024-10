Tajani, 'riunificare la Palestina e poi creare uno Stato'

(ANSAmed) - ROMA, 16 OTT - "Bisogna riconoscere uno Stato palestinese, e noi siamo favorevoli, ma oggi questo Stato non esiste ancora. Certamente non possiamo riconoscere Hamas.Bisogna riunificare la Palestina, che ora è divisa in due, e poi dare avvio a uno Stato palestinese che deve essere riconosciuto da Israele. Non si può riconoscere qualcosa che non esiste. Il riconoscimento della Palestina da parte della Spagna non ha portato a nulla, ha solo irritato Israele". Lo afferma il ministro degli Esteri Antonio Tajani, nel corso della trasmissione No Stop News su Rtl 102.5 parlando della crisi in Medio Oriente."L'obiettivo - prosegue - è lavorare per la pace e per gli aspetti umanitari, favorendo il cessate il fuoco a Gaza e fornendo aiuti alla popolazione palestinese. Il piano italiano ha permesso di portare beni alimentari a Gaza. La cosa importante è che l'Italia ha ottenuto il sostegno sia di Israele sia dell'Autorità Nazionale Palestinese. Per questo motivo vogliamo continuare a portare aiuti alla popolazione palestinese. La prossima settimana ci sarà il G7 a Pescara e aprirò una conferenza dedicata agli aiuti umanitari e al supporto ai civili. Naturalmente, a Israele chiederemo di non toccare le basi Unifil: abbiamo dichiarato che i soldati italiani non si toccano e continueremo a insistere su questo.Israele è un Paese amico e non può mettere in pericolo i nostri militari. All'Autorità Nazionale Palestinese ribadirò che siamo favorevoli a uno Stato palestinese non guidato da Hamas. È necessario riunificare la Palestina per poi avviare la creazione di uno Stato palestinese". (ANSAmed).

