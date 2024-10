Tajani, 'centro in Albania contro immigrazione illegale'

(ANSAmed) - ROMA, 16 OTT - "Questa operazione fa discutere le opposizioni, ma mi pare che questo accordo tra Italia e Albania sia stato portato come modello anche dalla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che in una lettera ai commissari ha detto che deve essere recepito come esempio positivo per affrontare la questione migranti. Ricordiamo che tutti i centri sono gestiti da autorità italiane. Quindi è un investimento per combattere l'immigrazione illegale, i trafficanti di esseri umani e per rimandare nei Paesi d'origine coloro che non hanno diritto di venire in Italia. Quindi, è una scelta concreta, coraggiosa, che raccoglie consensi nell'Unione Europea. Mi pare quindi fuori luogo la polemica delle opposizioni". Lo afferma il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a No Stop News su Rtl 102.5, parlando del centro di detenzione dei migranti in Albania (ANSAmed).

