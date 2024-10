Tajani, 'accordo con l'Albania un modello per altri Paesi'

"Per quanto riguarda l'accordo Italia-Albania, noi stiamo raccogliendo apprezzamenti in tutta Europa. Avete anche letto la lettera di von der Leyen dove è stato portato come un modello. Noi riceviamo richieste da tanti, anche all'interno del Ppe, che chiedono documentazione e informazione su come l'Italia sta svolgendo questa opera di collaborazione con l'Albania che non è il Ruanda, è un paese che è candidato a far parte dell'Unione Europea. Quindi è un modello che suscita grandi interessi" e "continueremo a presentarlo come modello per altri Paesi". Lo ha detto Antonio Tajani dopo l'incontro con l'omologo olandese Caspar Veldkamp.

