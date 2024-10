Arrivata in Albania la nave della Marina con 16 migranti

(ANSAmed) - SHENGJMN, 16 OTT - La nave Libra della Marina Militare è arrivata in Albania con a bordo i primi 16 migranti che saranno accolti nelle strutture italiane costruite nel Paese. Lo ha constatato l'ANSA.



La nave, con a bordo 10 migrati bengalesi e sei egiziani, è approdata nel porto di Shengjin. I16 migranti sono rimasti a bordo della nave per poco più di 90 minuti, prima di scendere accompagnati dal personale italiano che li ha scortati all’hotspot, dove si sono subito sottoposti ai controlli sanitari. In giornata, i migranti saranno trasferiti a Gjader, a poche decine di chilometri dal porto, nell'altro sito a giurisdizione italiana, dove sono stati allestiti un centro di accoglienza per richiedenti asilo che al momento ha una capacità di 400 persone, un Cpr (Centro di permanenza per i rimpatri) con poche decine di posti che ospiterà le persone destinate all'espulsione ed un penitenziario con 20 posti.

I 16 migranti, i primi sottoposti alle procedure accelerate di frontiera in un Paese terzo, resteranno nel centro in attesa dell’esito delle loro domande di asilo.

