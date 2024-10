Usa: 'Israele migliori situazione Gaza o invio armi a rischio'

WASHINGTON - Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, e quello alla Difesa, Lloyd Austin, hanno inviato ieri una lettera a Israele chiedendo di adottare misure per migliorare la situazione umanitaria a Gaza "entro 30 giorni" al fine di evitare un embargo sulle armi americane. Lo riporta Barak Ravid di Axios su X. Nella lettera in particolare si chiedono "passi concreti" e si esprime la "profonda preoccupazione" degli Stati Uniti per una situazione che "sta deteriorando".

