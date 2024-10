Italia in Libia inaugura centro formazione guardie frontiera

TUNISI - "Il supporto alla Libia nella gestione dei suoi confini e nello svolgimento di operazioni di ricerca e soccorso nel deserto nel rispetto dei diritti umani è un pilastro della sua partnership con l'Unione Europea". Lo ha scritto l'ambasciatore dell'Ue in Libia, Nicola Orlando, sul suo account X, sottolineando che "è un onore inaugurare un centro di addestramento fondamentale a Sabratha per le guardie di frontiera del ministero della Difesa, implementato dall'Organizzazione Internazionale per le migrazioni (Oim) in LIbia e dal ministero dell'Interno italiano, nell'ambito del programma Sibmmil finanziato dall'Ue".



"Grazie al continuo sostegno europeo e alla formazione sui diritti umani condotta dall'Oim, gli straordinari ufficiali libici continueranno a salvare vite, a contrastare il traffico di esseri umani e ad affrontare il problema dell'immigrazione irregolare laddove è più necessario", conclude Orlando.

