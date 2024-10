Parigi e Roma riuniscono Paesi europei contributori Unifil

PARIGI - Parigi e Roma riuniranno i Paesi europei contributori di Unifil dopo che l'esercito israeliano ha sparato contro tre basi della missione Onu in Libano. Lo ha annunciato il ministero della Difesa francese.



La riunione, che si svolgerà in videoconferenza ed è stata decisa nel corso di un colloquio fra il ministro francese Sébastien Lecornu e quello italiano, Guido Crosetto, è in programma per la settimana prossima, in data da precisare. Oltre Francia e Italia, gli altri paesi europei che contribuiscono all'Unifil sono la Spagna e l'Irlanda.

