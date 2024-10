'Netanyahu riceverà l'ok del gabinetto sull'attacco all'Iran'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 10 OTT - Secondo indiscrezioni ottenute dalla Tv pubblica israeliana Kan, il gabinetto politico e di sicurezza che si riunirà stasera dovrebbe autorizzare il primo ministro Benyamin Netanyahu e il ministro della Difesa Yoav Galant a prendere una decisione finale sulla risposta di Israele all'attacco missilistico effettuato dall'Iran del primo ottobre.Il senso del voto - sottolinea Kan - è che Netanyahu e Gallant avranno l'autorità di decidere sulla data e sulle modalità dell'attacco.Intanto, secondo l'emittente americana Abc, nel suo colloquio telefonico con il presidente Usa, Joe Biden, il premier israeliano non ha presentato un piano completo per la risposta all'Iran, ma i funzionari Usa si sono detti "soddisfatti" alla luce dei dettagli condivisi. Stando a fonti statunitensi, il governo israeliano "è aperto alle argomentazioni" che gli sono state presentate, in particolare riguardo agli obiettivi da colpire in Iran. (ANSAmed).

