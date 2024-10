Crosetto: 'L'attacco di Israele a Unifil è un crimine di guerra'

ROMA - "Gli atti ostili compiuti e reiterati dalle forze israeliane potrebbero costituire crimini di guerra, si tratta di gravissime violazioni alle norme del diritto internazionali, non giustificate da alcuna ragione militare". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, ha commentato l'attacco israeliano a tre basi dell'Unifil, la forza di pace della Nato di cui fanno parte 1.200 soldati circa, nel sud del Libano.



"Nessun motivo militare e nessuna giustificazione: è un crimine di guerra, non un errore". Sono ore che il titolare della Difesa attende spiegazioni da Tel Aviv affinché venga chiarito quanto è successo: fin da quando mercoledì sera i militari regolari hanno colpito e distrutto le telecamere e altri sistemi di videosorveglianza negli ultimi due avamposti dei nostri caschi blu a Naqoura.



Dopo aver informato Giorgia Meloni, Crosetto ha chiamato l'amico e omologo Gallant protestando: "è inaccettabile", ha detto prima di ribadire la gravità dei fatti anche ai vertici dell'Onu. Il monito non è bastato e, nonostante i tentativi di rassicurazione, altri colpi hanno raggiunto l'interno della base mentre i peacekeeper italiani erano nei bunker. Dopo aver messo al corrente dei fatti anche il Consiglio dei ministri, è stata la volta dell'ambasciatore israeliano Jonathan Peled, convocato d'urgenza: "riferisca a Nethanyahu che le Nazioni Unite e l'Italia non possono prendere ordini dal governo israeliano". A quel punto anche palazzo Chigi formalizza il disappunto, con parole nette: "Quanto sta accadendo nei pressi della base del contingente Unifil non è ammissibile", fa sapere lo staff di Giorgia Meloni che, in costante contatto con il ministro degli Esteri Antonio Tajani e lo stesso Crosetto, esprime "forte vicinanza ai nostri militari". Anche il numero uno della Farnesina ribadisce che quanto è successo "è inaccettabile", distinguendo però "episodi diversi" e accaduti anche "parecchi giorni fa" e poi specificando le sue rimostranze al collega Katz "fin dal primo giorno".

