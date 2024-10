Al Cairo riunione tra le fazioni palestinesi, durerà due giorni

IL CAIRO - "La riunione delle delegazioni di Hamas, guidata da Khalil al-Haya, membro dell'ufficio politico del movimento, e di Fatah, guidata da Mahmoud al-Aloul, vicepresidente del movimento, è iniziata nella capitale egiziana": lo ha riferito su X poco dopo le 13 ora italiana l'emittente egiziana Al-Qaera citando il movimento al potere nella Striscia di Gaza.



Secondo fonti del giornale saudita pubblicato a Londra "Asharq Al-Awsat", la riunione tra Fatah e Hamas al Cairo durerà due giorni e affronterà diversi dossier, tra cui la formazione di un "governo tecnocratico". Nel tentativo di raggiungere un'intesa nella casa palestinese, l'incontro che si svolge sotto il patrocinio egiziano punta ad aumentare le possibilità di essere pronti al giorno dopo la fine della "guerra di Gaza" una volta instaurato il cessate il fuoco, scrive l'autorevole quotidiano riferendosi alla ricomposizione di disaccordi intra-palestinesi e al contempo alla preparazione di accordi necessari in caso di cessate il fuoco nella Striscia. Esperti affermano che queste discussioni cercano di trovare un'alternativa all'assenza di un accordo praticabile di Israele con Hamas, riferisce Asharq.



La riunione mira anche ad esaminare i meccanismi di aiuto per Gaza, a discutere del futuro di un "governo di consenso nazionale o tecnocratico", e a integrare Hamas e la Jihad islamica nell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina.



Gli esperti sottolineano l'importanza strategica dell'impegno dell'Egitto nei confronti della causa palestinese, considerata una questione di sicurezza nazionale, e la necessità di coordinare gli sforzi per stabilire una visione comune di fronte alle sfide future, riferisce ancora il giornale.





