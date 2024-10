Alla Guardia costiera italiana la presidenza del Global forum

ROMA - È stata affidata ufficialmente alla Guardia costiera italiana la presidenza dell'European coast guard functions forum, un consesso internazionale che riunisce i rappresentanti delle principali organizzazioni con funzioni di Guardia costiera degli Stati membri Ue. Un primo passo verso un anno importante, il 2025, per la Guardia costiera italiana, alla quale verrà affidata anche la presidenza del Mediterranean coast guard functions forum e del Global coast guard forum, momenti di incontro che vedranno i rappresentanti delle omologhe organizzazione di Guardia costiera del Mediterraneo e del mondo confrontarsi sui temi comuni legati alla marittimità.



Per la prima volta nella storia - nel 2025, in occasione delle celebrazioni del 160esimo anniversario della fondazione del Corpo delle Capitanerie di porto - un singolo Paese ospiterà tutti e tre i forum contemporaneamente, e sarà anche la prima volta che un Paese europeo guiderà il Global forum, finora presieduto dal Giappone. L'obiettivo è quello di mantenere vivo un proficuo dialogo su tematiche di comune interesse tra le quali la sicurezza della navigazione e dei trasporti marittimi, la protezione dell'ambiente marino e la promozione della sicurezza marittima. Questi incontri internazionali riuniranno i vertici delle guardie costiere mondiali per discutere in concreto le sfide attuali e promuovere per il futuro una sempre maggiore cooperazione internazionale e intersettoriale.



Il comandante generale, ammiraglio Carlone, ha voluto esprimere un commento a riconoscimento dell'importante risultato raggiunto. "Sono orgoglioso - ha detto - di essere al comando di un'istituzione moderna e prestigiosa come la Guardia costiera italiana. Il riconoscimento e la considerazione che ci vengono tributati a livello internazionale rappresentano una chiara dimostrazione che il percorso intrapreso è quello giusto, a conferma che la Guardia costiera italiana è un modello di riferimento apprezzato e stimato dalle organizzazioni omologhe di tutto il mondo".





