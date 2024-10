Media, 'nuovo patto Iran-alleati contro Israele e Usa'

TEL AVIV - L'Iran intende rafforzare i suoi alleati e i gruppi militanti in Medio Oriente attraverso un nuovo patto di difesa, alla luce delle crescenti tensioni nella regione. Lo ha riferito l'agenzia di stampa iraniana Tasnim, secondo cui il patto mira a creare una struttura di difesa comune per i Paesi e i gruppi appartenenti all"Asse della Resistenza" guidato dall'Iran, una rete di alleati che combatte contro Israele.



Secondo la bozza, i firmatari del patto sarebbero obbligati a fornire un ampio sostegno economico, militare e politico agli alleati in caso di attacco da parte di Israele o degli Stati Uniti, ha riferito Tasnim.

