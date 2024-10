Giordania, 'Israele spinge la regione verso l'abisso'

(ANSAmed) - BEIRUT, 07 OTT - Il ministro degli Esteri giordano Ayman Safadi ha affermato che "l'aggressione israeliana" sta spingendo la regione verso "l'abisso" di una guerra in piena regola. "L'aggressione israeliana... iniziata a Gaza e ora continuata in Libano sta spingendo l'intera regione nell'abisso di una guerra regionale in piena regola", ha detto Safadi in una conferenza stampa a Beirut, dove si trova oggi in visita. (ANSAmed).

