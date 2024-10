Biden, '7 ottobre un giorno buio anche per i palestinesi'

ROMA - "Credo che la storia ricorderà anche il 7 ottobre come un giorno buio per il popolo palestinese a causa del conflitto scatenato da Hamas quel giorno. Troppi civili hanno sofferto fin troppo durante quest'anno di conflitto e decine di migliaia sono stati uccisi, un bilancio umano reso molto peggiore dai terroristi che si nascondono e operano tra persone innocenti". Lo afferma Joe Biden in un messaggio in occasione dell'anniversario del 7 ottobre, dopo aver ricordato la "brutalità" dell'attacco di Hamas contro Israele. "Non smetteremo di lavorare per raggiungere un accordo di cessate il fuoco a Gaza", aggiunge Biden.

