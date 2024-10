Ue, 'valutiamo sentenze Corte ma tutelare rapporti con Marocco'

(ANSAmed) - BRUXELLES, 04 OTT - "L'Ue ribadisce l'alto valore che attribuisce al partenariato strategico con il Marocco, che è di lunga data, ampio e profondo. Nel corso degli anni, abbiamo instaurato una profonda amicizia e una cooperazione solida e sfaccettata, che intendiamo portare al livello successivo nelle prossime settimane e mesi. L'Ue prende atto delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea sui ricorsi contro la sentenza del Tribunale del 29 settembre 2021, nonché della risposta alla domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C-399/22 sull'etichettatura di frutta e verdura provenienti dal territorio del Sahara occidentale". Lo dichiarano la presidente della Commissione Ursula von der Leyen e l'Alto Rappresentante per la Politica Estera Josep Borrell."La Commissione europea sta attualmente analizzando le sentenze in dettaglio. In questo contesto, prendiamo atto del fatto che la Corte di giustizia europea preserva la validità dell'accordo sui prodotti agricoli per altri 12 mesi. In stretta collaborazione con il Marocco, l'Ue intende fermamente preservare e continuare a rafforzare le strette relazioni con il Marocco in tutti i settori del partenariato Marocco-Ue, in linea con il principio pacta sunt servanda", conclude. (ANSAmed).

