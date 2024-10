Presidente Iran, se Israele sbaglia risposta schiacciante

ISTANBUL - "Non stiamo scherzando con nessuno e se questo regime vuole commettere un errore, riceverà una risposta molto più schiacciante". Lo ha affermato il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, durante una riunione di gabinetto questa mattina in cui ha parlato dell'attacco missilistico dell'Iran contro Israele di ieri notte.



"L'orgogliosa operazione delle forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran, avvenuta ieri sera, ha dimostrato ancora una volta che la presunta cupola di ferro (il sistema di Difesa 'Iron Dome') dei sionisti è più fragile del vetro", ha aggiunto il presidente, come riferisce Isna.





