Israele dichiara il capo dell'Onu 'persona non grata'

TEL AVIV - Israele dichiara il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres "persona non grata" nel Paese. Lo annuncia il ministero degli Esteri.



Il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz ha affermato che la decisione è una reazione alla risposta di Guterres dopo l'attacco missilistico dell'Iran di ieri sera, "in cui non ha menzionato l'Iran per nome e non ha condannato inequivocabilmente la sua grave aggressione". Le politiche di Guterres hanno "fornito sostegno ai terroristi, agli stupratori e agli assassini di Hamas, Hezbollah, Houthi, Iran", ha detto Katz.





