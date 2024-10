Giordania, 'proteggeremo il Paese e la popolazione'

ROMA - Il governo della Giordania non permetterà che il Paese diventi un campo di battaglia: questo il messaggio, ai media locali, del portavoce dell'esecutivo, Mohammad Momani. Lo riporta Al Jazeera. "Proteggere la Giordania e i giordani è la nostra prima responsabilità", ha affermato Momani dopo l'attacco iraniano contro Israele.



La Giordania ha chiuso il proprio spazio aereo, mentre la Direzione della Pubblica Sicurezza del regno ha rilasciato una dichiarazione - citata dall'Afp - in cui si afferma che "l'Aeronautica reale giordana e i sistemi di difesa aerea hanno risposto a un certo numero di missili e droni che sono entrati nello spazio aereo giordano". Momani, che è anche ministro della comunicazione del governo, ha aggiunto che parti dei missili sono atterrate in diverse parti del regno, causando tre feriti lievi.





