Sanzioni Usa contro i coloni israeliani violenti in Cisgiordania

WASHINGTON - Gli Usa hanno imposto sanzioni contro un gruppo di coloni violenti in Cisgiordania che, secondo il dipartimento del tesoro, ha ripetutamente attaccato i palestinesi e distrutto le loro proprietà nel territorio occupato da Israele. "Attraverso queste attività violente, Hilltop Youth sta destabilizzando attivamente la Cisgiordania e danneggiando la pace e la sicurezza sia dei palestinesi che degli israeliani", ha dichiarato il Tesoro in un comunicato. Il gruppo ha compiuto omicidi, incendi dolosi e altri attacchi per intimidire i palestinesi e ha devastato la loro comunità, ha detto il Tesoro.

