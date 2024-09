Smotrich, 'l'obiettivo è la distruzione di Hezbollah'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 26 SET - Il ministro delle Finanze israeliano, Bezalel Smotrich, ha criticato duramente le notizie riguardanti un possibile cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah, affermando che l'unico obiettivo deve essere la distruzione di Hezbollah e l'eliminazione della sua capacità di minacciare i residenti del nord di Israele. Lo riferisce Ynet.Smotrich ha sottolineato che non si deve dare al nemico il tempo di riprendersi e riorganizzarsi dopo i duri colpi subiti.Anche Gideon Saar, capo del partito di opposizione 'Nuova speranza', ha espresso critiche alla proposta di tregua, affermando che un cessate il fuoco temporaneo gioverebbe solo a Hezbollah.Della stessa opinione il ministro degli Insediamenti e dei progetti nazionali Orit Strock del partito di estrema destra Religious Zionism di Smotrich per il quale "non esiste un mandato morale per un cessate il fuoco, né per 21 giorni né per 21 ore" ed esorta a "non ripetere gli errori del passato" ponendo fine ai combattimenti troppo presto. Lo riporta il Times of Israel.Come Strock si sono espressi i vari esponenti ultraortodossi al governo a partire dal ministro delle Finanze Bezalel Smotrich per il quale l'unico scenario possibile "è schiacciare Hezbollah". (ANSAmed).

