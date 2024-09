Media, 'da diplomazia ottimismo su tregua, non riguarda Gaza'

(ANSAmed) - ROMA, 26 SET - Funzionari statunitensi hanno affermato nelle scorse ore a Sky News c'è ottimismo su una tregua "nelle prossime ore" lungo il confine tra Israele e Libano parlando di febbrili negoziati dietro le quinte. Il cessate il fuoco, secondo fonti di Sky News, durerà 21 giorni lungo la linea blu, la linea di demarcazione che divide il Libano da Israele e dalle alture del Golan. "Durante quei 21 giorni, le parti negozieranno per una possibile risoluzione del conflitto in corso da quando Hezbollah ha lanciato l'attacco l'8 ottobre e per raggiungere un accordo globale lungo la linea blu che consenta ai residenti di tornare alle loro case sia in Libano che in Israele".Il funzionario ha sottolineato che questa proposta di cessate il fuoco riguarda solo il confine settentrionale e non si estende a Gaza. (ANSAmed).

