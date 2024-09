Tunisia: premier,impegnati in modello energetico sostenibile

La Tunisia sta sviluppando una politica energetica che mira a ridurre il deficit energetico e raggiungere la transizione verso un nuovo modello energetico sostenibile, diversificando le fonti di produzione di energia e razionalizzando il consumo. Lo ha detto il primo ministro Kamel Madouri all'apertura della prima edizione del Mediterranean Decarbonization Forum (DecarboMed), sottolineando che la Tunisia sta cercando di consolidare la sua infrastruttura energetica al fine di raggiungere l'indipendenza energetica e promuovere gli investimenti privati ;;nel campo delle energie rinnovabili, in particolare nel settore dell'idrogeno verde."Sono stati avviati diversi progetti, in particolare nel campo della decarbonizzazione, nel tentativo di ridurre l'uso di combustibili fossili da parte della Tunisia riducendo la domanda, diversificando il mix energetico e sfruttando le capacità disponibili nel campo dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili", ha detto Madouri, aggiungendo che "questi progetti contribuiranno ad aumentare la competitività dell'economia e delle imprese del Paese".La ministra dell'Industria, delle Miniere e dell'Energia, Fatma Thabet Chiboub, ha sottolineato l'importanza del forum DecarboMed che rappresenta "una importante opportunità per scoprire nuove soluzioni ambientali innovative, strategie efficaci e scambiare le migliori pratiche in modo da garantire la transizione verso un'economia verde".Il presidente dell'associazione imprenditoriale Utica, Samir Majoul, ha osservato che nonostante tutti gli sforzi compiuti, il deficit energetico continua tuttavia ad aumentare, deplorando il fatto che la Tunisia rimanga dipendente dai combustibili fossili. Secondo lui, il settore sta affrontando diverse sfide economiche, sociali e ambientali, che richiedono lo sviluppo di una visione globale e di una strategia nazionale. Ha chiesto di sostenere il settore privato nelle energie rinnovabili per migliorare l'approvvigionamento energetico ed essere in grado di affrontare il cambiamento climatico.Organizzato dall'Agenzia nazionale per la gestione dell'energia, in collaborazione con Utica, Undp Tunisia, Unione europea in Tunisia e Giz Tunisia, DecarboMed si svolge sotto il titolo "Verso un Mediterraneo a zero emissioni di carbonio".

