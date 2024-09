L'Algeria avvia un'azione legale contro eurodeputata francese

ALGERI - "Il governo algerino ha presentato una denuncia al tribunale giudiziario di Parigi nei confronti dell'europarlamentare Sarah Knafo, del partito Reconquête, per diffusione di fake news". Lo riferisce l'agenzia di stampa ufficiale algerina Aps.



"Sarah Knafo, deputata al Parlamento europeo, è la compagna di Eric Zemmour, condannato per odio razziale e noto per le sue posizioni anti-immigrazione e, soprattutto, anti-algerine", viene aggiunto.



Pochi giorni fa, l'europarlamentare Sarah Knafo ha dichiarato su Rmc che il governo francese avrebbe dato all'Algeria 800 milioni di euro di aiuti pubblici allo sviluppo, mentre si riferiva al deficit del bilancio francese e a quella che ha definito una spesa pubblica superflua.



In Algeria è diffusa la sensazione che il controverso politico di estrema destra Éric Zemmour, il cui nome significa "ulivo" in lingua amazigh e che è di origine algerina, stia perseguendo una strategia in Francia per diffondere le sue idee e il suo programma politico in televisione, diffondendo false informazioni sull'immigrazione, sull'Islam, sugli algerini e sugli stranieri e ripetendole fino a farle accettare dal grande pubblico.



Le relazioni tra Francia e la sua ex colonia nordafricana stanno attraversando una fase di tensione senza precedenti da diversi mesi, dopo che l'Algeria ha ritirato il suo ambasciatore da Parigi in seguito al riconoscimento da parte dell'Eliseo della proposta di autonomia come soluzione al conflitto nel Sahara occidentale, conteso tra il Marocco e il Fronte Polisario.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA