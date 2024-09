Nasrallah, 'Israele ha superato tutte le linee rosse'

(ANSAmed) - ROMA, 19 SET - "Il nemico israeliano ha preso di mira migliaia di cercapersone e ha così violato tutte le leggi... ha superato tutte le linee rosse". Lo ha detto il leader degli Hezbollah libanesi, Hassan Nasrallah, nel suo discorso televisivo. "Il numero di combattenti con lesioni agli occhi è elevato e c'è pressione sugli ospedali, che stanno facendo un grande sforzo". "Alcuni nostri feriti sono stati trasportati per le cure in Siria o in Iran"."Quello che ha fatto in Israele" facendo esplodere cercapersone e walkie talkie colpendo i civili "è una dichiarazione di guerra contro la sovranità del Libano, è un atto di guerra", ha proseguito. "Israele voleva uccidere 5mila persone in due minuti. Ma visto che molti dispositivi erano spenti, non funzionanti o non distribuiti, il bilancio è stato più basso", ha detto Nasrallah per il quale "non c'è dubbio che abbiamo subito un duro colpo che non ha precedenti nella nostra storia... questo livello di criminalità forse non ha precedenti nel mondo". (ANSAmed).

