Missione di Fontana con una delegazione lombarda a Riad

Si è conclusa un'articolata missione a Riad del Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, in visita nella capitale saudita il 17-18 settembre accompagnato da una delegazione di stake-holders di alto livello del mondo istituzionale, imprenditoriale e accademico lombardo. Il Presidente Fontana è stato accolto a Riad dal nuovo Ambasciatore d'Italia in Arabia Saudita Carlo Baldocci."La missione del Presidente Fontana in Arabia Saudita, la prima di un Presidente di Regione in tempi recenti, è stata fortemente voluta dall'Ambasciata e testimonia la vitalità delle relazioni tra l'Italia e l'Arabia Saudita in tutti i campi", ha dichiarato l'ambasciatore Baldocci. "I numerosi incontri che la delegazione ha avuto con la dirigenza saudita al più alto livello hanno permesso di illustrare le eccellenze lombarde e porre le fondamenta per un ulteriore approfondimento delle partnership esistenti su una base di mutuo vantaggio e complementarietà, un modello - ha aggiunto l'ambasciatore - assolutamente vincente per i rapporti con questo Paese e che ispira l'intero approccio nazionale." Nel corso della missione il Presidente Fontana ha incontrato tra gli altri il Ministro degli Investimenti saudita Al-Falih, pochi giorni dopo un primo incontro tra i due a margine dell'ultimo Forum Ambrosetti di Cernobbio, il Ministro dell'Industria e delle Risorse Minerarie Alkhorayef, il Ministro dell'Istruzione Al-Benyan e il Ministro dello Sport Principe Abdulaziz bin Turki Al-Faisal.Durante la visita il Presidente Fontana ha inoltre potuto visitare INDEX Saudi, la più importante fiera saudita nel settore del design, dove hanno esposto circa 90 imprese dall'Italia, secondo Paese per numero di espositori, di cui circa un terzo dalla Lombardia. Fontana ha quindi visitato il cantiere dell'Urubah Park di Riad, un'area di 75 ettari nel cuore della città, destinata a diventare un'oasi urbana, i cui lavori sono affidati alla società lombarda "Land Mena".La delegazione della Regione Lombardia ha inoltre partecipato a un workshop organizzato dall'ambasciatore d'Italia a Riad Carlo Baldocci, aperto a tutti gli stakeholders e incentrato sul potenziale del partenariato italo-saudita nei campi di interesse strategico, e a un concerto organizzato dall'Ambasciata d'Italia a Riad presso il Saudi Music Hub, dove si è esibita la giovane pianista italiana Monica Zhang in collaborazione con la Fondazione La Società dei Concerti di Milano.

