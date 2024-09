Israele approva il piano di battaglia per il fronte nord

(ANSAmed) - TEL AVIV, 19 SET - Il capo di stato maggiore israeliano Herzi Halevi ha tenuto una valutazione e approvato i piani di battaglia per il fronte settentrionale. L'annuncio dell'esercito arriva in un momento di crescente tensione con il movimento islamico Hezbollah in Libano.Jet militari israeliani hanno volato a bassa quota sopra Beirut durante la trasmissione del discorso di Hassan Nasrallah, leader di Hezbollah. Lo riferiscono all'ANSA testimoni oculari nella capitale libanese. (ANSAmed).

