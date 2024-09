Fonti Ue, ora serve rilanciare l'Unione per il Mediterraneo

BRUXELLES - "Il portafoglio dell'allargamento e dei rapporti con il vicinato orientale e meridionale era troppo vasto per una persona sola, era necessario avere un Commissario che si occupasse con attenzione dei Paesi del Medio Oriente e del Maghreb". Lo afferma un alto funzionario della Commissione Europea in riferimento alla creazione del nuovo dicastero al Mediterraneo che sarà affidato alla commissaria croata di Dubravka Šuica.



"Va ancora stabilito un chiaro principio di cooperazione, è chiaro che per le questioni di guerra e pace la competenza resterà dell'alto rappresentante", ha aggiunto. "Ma è necessario avere un Commissario che spinga per avere cooperazioni sui temi come clima ed energia, migrazioni, sicurezza interna e rilanci il processo di Barcellona, ovvero l'Unione per il Mediterraneo".





