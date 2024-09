Algeria, il governo dimissionario gestirà gli affari correnti

Il rieletto presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha incaricato il governo dimissionario del primo ministro Nadir Larbaoui di gestire gli affari correnti in seguito alle elezioni presidenziali del 7 settembre.È quanto informa una nota della Presidenza della Repubblica pubblicata ieri sera, in cui si precisa che le dimissioni del governo Larbaoui sono state presentate come procedura costituzionale vincolante dopo il giuramento del Presidente rieletto, avvenuto ieri, martedì.Nel comunicato si legge che il presidente della Repubblica "ha ricevuto il primo ministro Nadir Larbaoui, che gli ha presentato le dimissioni del governo", aggiungendo che Tebboune ha incaricato il Premier di "continuare a lavorare per garantire il rientro scolastico, universitario, professionale e sociale e di preparare il progetto di legge finanziaria per il 2025, prima di presentarlo al Parlamento".Il Presidente algerino ha sottolineato che "tali dossier richiedono la conoscenza della situazione da parte degli attuali ministri".Tra le questioni più importanti per l'attuale governo figura la preparazione della manovra per il 2025, che stabilisce il bilancio dello Stato per l'anno successivo e che, secondo la Costituzione, deve essere presentata al Parlamento entro 70 giorni dalla fine dell'anno, il che significa che dovrebbe essere pronta entro il 7 ottobre.Il secondo mandato quinquennale del presidente dell'Algeria, Abdelmadjid Tebboune, è iniziato ufficialmente dopo il giuramento costituzionale, avvenuto ieri, in seguito alla sua vittoria alle elezioni del 7 settembre, con una schiacciante maggioranza dell'84,30%.

