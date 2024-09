Papa Francesco, 'il Mediterraneo non sia più un cimitero'

(ANSAmed) - CITTÀ DEL VATICANO, 17 SET - "Il Mediterraneo vi unisce, vi unisce come un bel giardino da coltivare. Custodite lo spirito di servizio in ogni circostanza, prendete cura di ogni creatura affidata alle vostre mani. Sappiate camminare sulle orme dei vostri martiri. Il loro coraggio è una testimonianza viva che può ispirare il vostro impegno nel resistere a tutte le violenze che sfigurano la nostra umanità", "il Mediterraneo ritrovi il suo volto più bello: quello della fraternità e della pace. E che non sia più un cimitero".Lo dice il Papa nel videomessaggio inviato ai partecipanti all'Incontro "Med24 - Pellegrini di speranza. Costruttori di pace", in corso a Tirana. (ANSAmed).

