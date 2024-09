Algeria, inizia ufficialmente il secondo mandato di Tebboune

ALGERI - Il rieletto presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha prestato giuramento per un nuovo mandato di cinque anni alla guida del Paese nordafricano, dopo aver vinto le elezioni presidenziali del 7 settembre. La cerimonia di investitura si è svolta al Palazzo delle nazioni a ovest di Algeri, alla presenza di alti funzionari civili e militari, di membri di entrambe le camere del Parlamento, di ambasciatori di diversi Paesi e dei suoi due rivali nella corsa alla presidenza, Abdelali Hassani e Youcef Aouchiche, secondo quanto diffuso dalla Tv di Stato.



L'articolo 89 della Costituzione stabilisce che "il Presidente della Repubblica presta giuramento davanti al popolo, alla presenza di tutte le autorità supreme della nazione, nella settimana successiva alla sua elezione, ed entra in carica subito dopo il giuramento". Il giuramento costituzionale algerino prevede, in particolare, il rispetto e la glorificazione della religione islamica, la garanzia della continuità dello Stato e l'impegno a creare le condizioni necessarie per il normale funzionamento delle istituzioni e dell'ordine costituzionale.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA