Sinwar, siamo pronti ad una lunga guerra di logoramento

DOHA - Hamas è pronto e preparato ad una "lunga guerra di logoramento". Lo ha detto il capo del movimento, Yaya Sinwar, in un messaggio inviato al leader degli Houthi, assicurando che la "resistenza" in Libano, Gaza, Iraq e Yemen sconfiggerà Israele.



Sinwar ha inoltre elogiato gli Houthi dello Yemen per il loro attacco missilistico che ieri ha raggiunto Israele in profondità, a circa 2.000 km di distanza, e che, ha affermato, invia un messaggio al nemico. "Mi congratulo con voi per il vostro successo nel raggiungere la profondità dell'entità nemica", ha detto Sinwar in una lettera al leader Houthi, Abdel-Malek al-Houthi, secondo quanto riferisce Al Jazira online. I piani di Israele per neutralizzare gli Houthi sono falliti e "vi assicuro che la resistenza va bene. Ci siamo preparati a combattere una lunga battaglia di logoramento", ha detto ancora Sinwar.





