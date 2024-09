Netanyahu, 'lo status quo del Monte del Tempio non cambia'

TEL AVIV - Il portavoce del primo ministro Benyamin Netanyahu ha dichiarato che "la politica di Israele sul mantenimento dello status quo sul Monte del Tempio (Spianata delle Moschee per i musulmani) non è cambiata e non cambierà".



L'annuncio del premier segue la notizia tv di una riunione speciale convocata per domani per modificare lo status quo del Monte del Tempio (il nome usato dagli ebrei per la Spianata delle Moschee), alla luce delle ripetute dichiarazioni del ministro della Sicurezza Itamar Ben Gvir, secondo cui la preghiera ebraica è ora consentita nel luogo sacro più importante di Gerusalemme. La notizia era stata data dalla tv pubblica Kan.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA