Famiglie ostaggi contro la nomina di Sa'ar, 'rapiti moriranno a Gaza'

TEL AVIV - Il Forum delle famiglie degli ostaggi ha dichiarato in una nota che terrà una manifestazione di protesta davanti all'abitazione del politico di destra Gideon Sa'ar, in seguito alle notizie secondo cui il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu si sta preparando a licenziare il ministro della Difesa Yoav Gallant e a far entrare nell'esecutivo Sa'ar al suo posto.



Secondo il Forum, "la nomina di Sa'ar, che si oppone a tutti gli schemi proposti per un potenziale accordo sugli ostaggi, compreso il quadro suggerito dallo stesso premier, significa una cosa sola... una condanna a morte per gli ostaggi, abbandonandoli in prigionia".





