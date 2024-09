Madrid, 'conferenza di pace con parti implicate nella guerra a Gaza'

MADRID - "Oggi è necessaria una soluzione ferma della comunità internazionale contro coloro che da una parte e dall'altra vogliono mandare all'aria i negoziati" a Gaza. Per cui "la Spagna promuoverà una conferenza internazionale di pace con le parti implicate nel conflitto israelo-palestinese, cercando l'egida dell'Onu". Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri spagnolo, Josè Manuel Albares, nella conferenza stampa precedente la riunione del Gruppo di contatto arabo-islamico per Gaza e di alcuni paesi europei a Madrid, alla presenza dell'alto rappresentante Ue uscente, Josep Borrell.



Se Israele e Hamas "non vogliono o non possono" partecipare a un tavolo negoziale, "la comunità internazionale deve esercitare lo stesso la propria responsabilità e avanzare" per una soluzione del conflitto, ha affermato Albares. Il capo della diplomazia spagnola ha ribadito che "la Spagna appoggia il ritorno dell'Autorità palestinese in un governo unificato per Gaza e la Cisgiordania", sostenendo le sue riforme. "La via è chiara: l'applicazione della soluzione dei due Stati è l'unica strada possibile", ha insistito Albares.





