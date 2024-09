Guterres, quello che sta accadendo a Gaza è inaccettabile

(ANSAmed) - NEW YORK, 12 SET - "Quello che sta accadendo a Gaza è completamente inaccettabile. Una scuola trasformata in un rifugio per 12.000 persone è stata colpita dagli attacchi di Israele. Sei dei nostri colleghi dell'Unrwa sono fra le vittime.Queste drammatiche violazioni della legge umanitaria internazionale deve fermarsi ora". Lo afferma il direttore generale dell'Onu Antonio Guterres su X. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA