Delegazione siriana lascia l'aula quando parla il ministro turco

ISTANBUL - La delegazione della Siria ha lasciato l'aula dove era in corso la riunione della Lega Araba a Il Cairo quando è salito sul podio per il suo intervento il ministro turco, Hakan Fidan, ed è rientrata quando il capo della diplomazia di Ankara ha concluso il suo discorso. Lo riferisce il quotidiano turco Cumhuriyet, mostrando un video in cui si vedono i delegati siriani abbandonare l'aula dove si è tenuto ieri il consiglio ministeriale della Lega Araba, a cui la Turchia era stata invitata a partecipare per la prima volta dal 2011, a causa del deterioramento, negli anni successivi, dei rapporti tra Ankara e alcuni Paesi arabi, tra cui la Siria, dove l'esercito turco è presente nel nord del Paese. Dopo l'inizio della guerra il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha sostenuto i gruppi siriani che si oppongono a Damasco, danneggiando le relazioni con l'omologo siriano Bashar al-Assad.



"Se la Turchia vuole compiere nuovi passi nella cooperazione tra Siria e Turchia e normalizzare le relazioni, dovrebbe ritirarsi dalle terre arabe che occupa nel nord della Siria e nell'ovest dell'Iraq", ha affermato il ministro degli Esteri siriano Faisal Mekdad, che ieri guidava la delegazione di Damasco alla riunione della Lega Araba in Egitto. Dopo la rottura dei rapporti, negli ultimi anni Ankara ha tentato di ristabilire le relazioni con Damasco ed Erdogan si è dichiarato disponibile a incontrare Assad ma, per il momento, l'incontro non è avvenuto.

