Onu, DiCarlo a Tripoli per riavviare il processo politico

(ANSAmed) - TUNISI, 09 SET - Il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli affari politici e di costruzione della pace, Rosemary A. DiCarlo, è a Tripoli dove incontrerà le parti interessate per sottolineare l'importanza di trovare un compromesso generale per una soluzione politica e di allentare le recenti tensioni per ripristinare la fiducia necessaria per riavviare il processo politico. Lo annuncia la Missione di sostegno Onu in Libia (Unsmil) sottolineando che "elezioni credibili, inclusive e sicure sono l'unico modo per rompere la situazione di stallo politico, porre fine al ciclo di accordi transitori e mettere il paese saldamente sulla strada dell'unità, della pace e della riconciliazione nazionale".(ANSAmed).

