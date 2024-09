Ministro turco domani in Egitto per l'incontro della Lega Araba

(ANSAmed) - ISTANBUL, 09 SET - Il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, parteciperà domani al vertice della Lega Araba in programma a Il Cairo. Lo riferisce Haberturk, citando fonti diplomatiche, sottolineando come si tratti del primo invito rivolto alla Turchia per partecipare al summit dal 2011.Fidan parteciperà alla sessione di apertura del vertice dove discuterà delle relazioni tra Ankara e i Paesi della Lega Araba ma affronterà anche questioni regionali, in particolare la crisi di Gaza.Dopo il 2011, la Turchia non è più stata invitata a partecipare alle riunioni della Lega Araba, parallelamente al sostegno manifestato dall'allora primo ministro, Recep Tayyip Erdogan, per le primavere arabe, che ha successivamente ha portato ad un deterioramento dei rapporti con vari Paesi arabi, tra cui la Siria e l'Egitto. Negli ultimi anni, Ankara ha intrapreso un processo di normalizzazione dei rapporti con alcuni di questi Paesi, andando a stringere accordi con alcuni Stati della regione con cui aveva avuto rapporti complicati, come Arabia Saudita, Egitto ed Emirati Arabi Uniti, di fatto ristabilendo le relazioni. (ANSAmed).

